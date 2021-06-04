При столкновении пяти машин под Пензой пострадали четыре человека, в том числе двое детей Происшествия

Пенза, 4 июня 2021. PenzaNews. Четыре человека, в том числе двое детей, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения пяти автомобилей на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области в пятницу, 4 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД по региону.

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В ведомстве уточнили, что в ДТП попали две автомашины «Volvo» — грузовая и легковая, «Ford», «Hyundai» и «Renault Sandero».

«В результате происшествия пассажиры автомобиля «Ford» – мальчики 2018 и 2020 годов рождения и женщина 1989 года рождения, а также водитель [легкового] автомобиля «Volvo» – женщина 1984 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по данному факту проводится проверка.