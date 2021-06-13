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В Кузнецке выясняют причину смерти мужчины, обнаруженного мертвым в лесу

13:29 | 13.06.2021 | Происшествия

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Кузнецк, 13 июня 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти жителя Кузнецка Пензенской области 1964 года рождения, тело которого обнаружено в лесном массиве. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Кузнецке выясняют причину смерти мужчины, обнаруженного мертвым в лесу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что местонахождение 56-летнего жителя Кузнецка не было известно с 9 июня 2021 года», — сказали в ведомстве, уточнив, что утром того дня он ушел в лес.

В пресс-службе добавили, что с заявлением о безвестном исчезновении кузнечанина в правоохранительные органы обратились его родственники.

«12 июня тело разыскиваемого было обнаружено в лесном массиве», — отметили в СУ СКР.

В управлении пояснили, что для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

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