EN
02:40:04 Среда, 16 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Полиция начала проверку по факту инцидента в лагере «Строитель» под Пензой

11:44 | 15.06.2021 | Происшествия

Печать

Пенза, 15 июня 2021. PenzaNews. Полиция Городищенского района Пензенской области начала проверку по факту инцидента в лагере «Строитель», где девочки-подростки в качестве развлечения использовали удушающие приемы и снимали происходящее на видео.

Полиция начала проверку по факту инцидента в лагере «Строитель» под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В сети интернет 14 июня был размещен видеоролик, на котором несколько подростков в одном из детских оздоровительных лагерей Пензенской области перекрывали друг другу доступ кислорода. По выявленной информации в ОМВД России по Городищенскому району зарегистрирован материал проверки», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

«Предварительно полицейскими установлены девять детей 2007 и 2008 годов рождения. Так как данный инцидент произошел в позднее время суток, их опрос не проводился. Была осуществлена встреча с директором лагеря и проведена профилактическая беседа», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в ходе проверки будет установлено, был ли причинен вред здоровью несовершеннолетних, а также есть ли в произошедшем вина родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Новости партнеров
Читайте также
Число преступлений в Пензенской области по итогам пяти месяцев выросло на 7,6% Пензенцев пригласили на лекцию, посвященную свадебному обряду начала XX века
В Пензе обнаружена фальшивая купюра Презентация новых фотоальбомов о Пензенской области состоится 18 июня
В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом В результате пожара в Каменке погибла женщина
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама