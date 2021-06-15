Полиция начала проверку по факту инцидента в лагере «Строитель» под Пензой Происшествия

Пенза, 15 июня 2021. PenzaNews. Полиция Городищенского района Пензенской области начала проверку по факту инцидента в лагере «Строитель», где девочки-подростки в качестве развлечения использовали удушающие приемы и снимали происходящее на видео.

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«В сети интернет 14 июня был размещен видеоролик, на котором несколько подростков в одном из детских оздоровительных лагерей Пензенской области перекрывали друг другу доступ кислорода. По выявленной информации в ОМВД России по Городищенскому району зарегистрирован материал проверки», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

«Предварительно полицейскими установлены девять детей 2007 и 2008 годов рождения. Так как данный инцидент произошел в позднее время суток, их опрос не проводился. Была осуществлена встреча с директором лагеря и проведена профилактическая беседа», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в ходе проверки будет установлено, был ли причинен вред здоровью несовершеннолетних, а также есть ли в произошедшем вина родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.