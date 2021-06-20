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Хлопок газа произошел в квартире 9-этажного дома на улице Карпинского в Пензе — МЧС

12:10 | 20.06.2021 | Происшествия

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Пенза, 20 июня 2021. PenzaNews. Хлопок газа произошел в помещении кухни четырехкомнатной квартиры, расположенной на 6 этаже девятиэтажного трехподъездного панельного дома №22А на улице Карпинского в Пензе около 10.00 в воскресенье, 20 июня. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Хлопок газа произошел в квартире 9-этажного дома на улице Карпинского в Пензе — МЧС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В квартире находились два человека. Погибших, пострадавших нет», — уточнила она.

По словам Анны Шупиловой, в результате произошедшего в квартире оказались повреждены рама оконного проема на кухне, входная дверь и остекление одной из межкомнатных дверей, а также деформирована гибкая подводка к газовой плите.

«Сотрудниками АО «Метан» перекрыта подача газа в поврежденную квартиру», — сказала начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области.

Она добавила, что в связи со случившимся из подъезда эвакуированы 25 человек, детей среди них нет.

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