Хлопок газа произошел в квартире 9-этажного дома на улице Карпинского в Пензе — МЧС Происшествия

Пенза, 20 июня 2021. PenzaNews. Хлопок газа произошел в помещении кухни четырехкомнатной квартиры, расположенной на 6 этаже девятиэтажного трехподъездного панельного дома №22А на улице Карпинского в Пензе около 10.00 в воскресенье, 20 июня. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

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«В квартире находились два человека. Погибших, пострадавших нет», — уточнила она.

По словам Анны Шупиловой, в результате произошедшего в квартире оказались повреждены рама оконного проема на кухне, входная дверь и остекление одной из межкомнатных дверей, а также деформирована гибкая подводка к газовой плите.

«Сотрудниками АО «Метан» перекрыта подача газа в поврежденную квартиру», — сказала начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области.

Она добавила, что в связи со случившимся из подъезда эвакуированы 25 человек, детей среди них нет.