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В Пензенской области в выходные утонули четыре человека

11:54 | 21.06.2021 | Происшествия

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Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Четыре человека утонули в водоемах Пензенской области в минувшие выходные. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства региона Виктор Кувайцев.

В Пензенской области в выходные утонули четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За выходные, коллеги, у нас произошло четыре происшествия на воде, результатом которых стала потеря четверых молодых мужчин», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве.

По словам Виктора Кувайцева, 19 июня в Кузнецком районе утонул мужчина 1983 года рождения, тело которого было поднято на поверхность водолазами в тот же день.

«20 июня, Нижнеломовский район: в Федоровке утонул мужчина 2003 года рождения, найден местными жителями без выезда водолазов, причина [смерти] устанавливается», — добавил врио первого зампреда облправительства.

Он отметил, что в воскресенье в поселке Сазанье Сердобского района погиб мужчина 1995 года рождения, тело которого извлекли водолазы; причина его смерти выясняется.

«И 20-го же в Пачелмском районе утонул мужчина 1982 года рождения, водолазы выехали сегодня утром», — сказал Виктор Кувайцев.

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