В Пензе пять человек пострадали при столкновении легковушки и автобуса Происшествия

Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. Пять человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием автомобиля «Hyundai Sonata» и автобуса «МАЗ» на проспекте Победы в Пензе утром в среду, 23 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 23 июня 2021 года в 6.35 в Пензе на проспекте Победы, 115, произошло столкновение автомобиля «Hyundai Sonata» под управлением мужчины 1987 года рождения и автобуса «МАЗ», за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что три пассажирки иномарки — женщины 1991, 1973 и 1977 годов рождения — госпитализированы; водитель и юноша 2004 года рождения, также находившийся в салоне автомобиля «Hyundai Sonata», после оказания медицинской помощи были отпущены.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды.