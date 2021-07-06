В Сердобске организована проверка по факту обнаружения тела пропавшей женщины Происшествия

Сердобск, 6 июля 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована в Сердобске Пензенской области по факту обнаружения тела женщины 1966 года рождения, числившейся пропавшей без вести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что местонахождение 54-летней жительницы Сердобска не было известно с 27 июня 2021 года. Заявление о ее безвестном исчезновении в правоохранительные органы поступило от супруга. Вечером 4 июля тело женщины было обнаружено прохожими на участке местности недалеко от улицы Лесной в Сердобске», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что для установления точной причины смерти сердобчанки назначена судебно-медицинская экспертиза.