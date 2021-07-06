EN
01:57:28 Среда, 7 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобске организована проверка по факту обнаружения тела пропавшей женщины

12:24 | 06.07.2021 | Происшествия

Печать

Сердобск, 6 июля 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована в Сердобске Пензенской области по факту обнаружения тела женщины 1966 года рождения, числившейся пропавшей без вести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Сердобске организована проверка по факту обнаружения тела пропавшей женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что местонахождение 54-летней жительницы Сердобска не было известно с 27 июня 2021 года. Заявление о ее безвестном исчезновении в правоохранительные органы поступило от супруга. Вечером 4 июля тело женщины было обнаружено прохожими на участке местности недалеко от улицы Лесной в Сердобске», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что для установления точной причины смерти сердобчанки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Новости партнеров
Читайте также
Олега Мельниченко поблагодарили за поддержку дзюдо в Пензенской области Подписано постановление «Об осуществлении комплексного развития территории в Пензенской области»
Житель Пензы приговорен к 4 годам колонии за изнасилование и кражу В Пензенской области за сутки зарегистрированы 165 случаев заражения коронавирусом и 22 летальных исхода
Алексей Николаев возглавил управление капстроительства Кузнецка Продавший арендованный велосипед пензенец стал фигурантом уголовного дела
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама