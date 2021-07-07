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В Каменке молодая девушка-водитель сбила женщину на велосипеде

14:27 | 07.07.2021 | Происшествия

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Каменка, 7 июля 2021. PenzaNews. Молодая девушка, управлявшая автомобилем «Lada Kalina», сбила в Каменке женщину на велосипеде, пострадавшая скончалась в больнице. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Каменке молодая девушка-водитель сбила женщину на велосипеде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 6 июля 2021 года в 18.30 на улице Спортивной, 5, в городе Каменке водитель автомобиля «Lada Kalina» – девушка 2001 года рождения допустила наезд на велосипедиста – женщину 1950 года рождения. В результате происшествия велосипедист получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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