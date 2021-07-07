В ходе мероприятия «Технеисправность» в Пензенской области составлено 466 административных материалов Происшествия

Пенза, 7 июля 2021. PenzaNews. 466 административных материалов составлено на водителей транспортных средств в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Технеисправность», которое накануне прошло на территории Пензенской области.

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По информации управления ГИБДД УМВД России по региону, больше всего материалов — 333 — было составлено за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. В соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, за данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере 500 рублей.

За управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности, сотрудниками ГИБДД составлен 81 материал. За данное нарушение водителю может быть назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Кроме этого, 38 материалов составлено за управление транспортным средством без тахографа либо с нарушением требований к его использованию, а также за управление транспортным средством, принадлежащим иностранному перевозчику, без ведения ежедневных регистрационных листков режима труда и отдыха. Согласно ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ, за данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 5 тыс. рублей.