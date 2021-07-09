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В Нижнеломовском районе в результате ДТП погибли два человека

12:48 | 09.07.2021 | Происшествия

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Пенза, 9 июля 2021. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в ночь на пятницу, 9 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Нижнеломовском районе в результате ДТП погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 9 июля 2021 года в 1.25 на 538 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Mazda CX-5» под управлением мужчины 1968 года рождения и мотоблока «Lifan» под управлением мужчины 1963 года рождения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что от удара «Mazda» опрокинулась.

«В результате происшествия водитель и пассажир мотоблока – мужчина 1982 года рождения от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля «Mazda CX-5» был осмотрен бригадой скорой помощи и отпущен», — уточняется в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

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