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При пожаре в Никольском районе погиб ребенок

09:30 | 10.07.2021 | Происшествия

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Пенза, 10 июля 2021. PenzaNews. Ребенок 2017 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего на улице Куйбышева в рабочем поселке Сура Никольского района Пензенской области в минувшую пятницу, 9 июля. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

При пожаре в Никольском районе погиб ребенок

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Сгорели два жилых дома», — сказала она, уточнив, что один из них — деревянный, другой — кирпичный.

По словам Анны Шупиловой, дома имели газовое индивидуальное отопление.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри», — отметила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области.

Она уточнила, что всего к тушению привлекались 29 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и четыре единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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