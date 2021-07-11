Проверка начата по факту гибели мужчины во время купания в реке под Пензой Происшествия

Пенза, 11 июля 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1983 года рождения во время купания в реке Суре в Пензенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 8 июля житель села Засечного Пензенского района вместе со своим знакомым отдыхал на берегу реки Суры; по предварительной информации, они употребляли спиртное. 38-летний мужчина пошел купаться и скрылся под водой. В тот же день его тело было обнаружено в водоеме проплывавшими по реке на лодке молодыми людьми», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что при осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшем не замечено, для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины», — отметили в СУ СКР.