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По факту смертельного ДТП на улице Измайлова в Пензе проводится проверка

14:33 | 15.07.2021 | Происшествия

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Пенза, 15 июля 2021. PenzaNews. Проверка проводится по факту произошедшего накануне на улице Измайлова в Пензе ДТП с участием автомобилей «Mitsubishi Lancer», «ВАЗ-21140» и «Opel Movano», в результате которого один человек погиб, а еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

По факту смертельного ДТП на улице Измайлова в Пензе проводится проверка

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

«По предварительным данным, 14 июля 2021 года в 7.15 на улице Измайлова вблизи дома №150 произошло столкновение автомобиля «Mitsubishi Lancer» под управлением мужчины 2000 года рождения, автомобиля «ВАЗ-21140» под управлением мужчины 1984 года рождения и автомобиля «Opel Movano» под управлением мужчины 1975 года рождения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пассажир автомашины «Mitsubishi» 2000 года рождения скончался на месте ДТП.

Из сообщения следует, что водитель и еще один пассажир этой иномарки – мужчина 2000 года рождения были госпитализированы.

«Пассажир автомобиля «Mitsubishi Lancer» – мужчина 1999 года рождения, а также водитель и пассажир автомобиля «Opel Movano» – юноша 2004 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», — уточняется в тексте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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