Неизвестный пытался ослепить экипаж самолета, заходившего на посадку в аэропорту Пензы Происшествия

Пенза, 29 июля 2021. PenzaNews. Злоумышленник, который, предположительно, находился в одном из многоэтажных домов города Заречного, пытался ослепить экипаж самолета, заходившего на посадку в аэропорту Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Хулиганский поступок жителя Заречного на прошлой неделе поставил под угрозу жизнь и здоровье множества людей. По информации пензенского транспортного прокурора Сергея Гусева, в ночь с 24 по 25 июля в аэропорту Пензы при заходе на посадку самолета, на борту которого находилось около сотни пассажиров, произошел инцидент. Неизвестный злоумышленник попытался ослепить летчиков при помощи лазера. Несмотря на это, экипажу удалось благополучно приземлить воздушное судно», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники правоохранительных органов ведут розыск злоумышленника.

«По информации пилота, источник излучения находился в одном из многоэтажных домов Заречного. Злоумышленник мог использовать мощную лазерную указку или лазерный прицел», — поясняется в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что ст. 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств» предусматривает наказание в виде штрафа в размере 150–300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.