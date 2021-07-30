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В ночном ДТП под Пензой погиб мужчина

09:46 | 30.07.2021 | Происшествия

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Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Мужчина 1982 года рождения погиб в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-210930» и «МАЗ» на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области в ночь на пятницу, 30 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ночном ДТП под Пензой погиб мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 30 июля 2021 года в 00.40 на 619 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-210930» под управлением водителя – мужчины 1984 года рождения и автомобиля «МАЗ» под управлением мужчины 1968 года рождения», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что пассажир «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель транспортного средства госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка», — добавляется в сообщении.

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