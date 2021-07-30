Автомобиль с телом мужчины извлекли из водоема в Сердобском районе Происшествия

Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Автомобиль, в салоне которого на водительском сиденье находилось тело мужчины 1958 года рождения, извлечен из водоема в Сердобском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По предварительным данным, вечером 28 июля 2021 года житель одного из сел Сердобского района употреблял спиртное со своим знакомым. После застолья приятели разошлись. На связь мужчина перестал выходить около 22.00», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что утром следующего дня обеспокоенные родственники приехали в село в целях его поиска.

«Односельчанин мужчины увидел в местном пруду крышу автомашины. После извлечения транспортного средства из водоема в салоне на водительском сиденье было обнаружено тело разыскиваемого», — пояснили в следственном управлении.

В ведомстве отметили, что для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, при этом, предположительно, она наступила от механической асфиксии при утоплении.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в СУ СКР.