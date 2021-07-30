EN
20:52:15 Пятница, 30 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Автомобиль с телом мужчины извлекли из водоема в Сердобском районе

18:37 | 30.07.2021 | Происшествия

Печать

Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Автомобиль, в салоне которого на водительском сиденье находилось тело мужчины 1958 года рождения, извлечен из водоема в Сердобском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Автомобиль с телом мужчины извлекли из водоема в Сердобском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, вечером 28 июля 2021 года житель одного из сел Сердобского района употреблял спиртное со своим знакомым. После застолья приятели разошлись. На связь мужчина перестал выходить около 22.00», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что утром следующего дня обеспокоенные родственники приехали в село в целях его поиска.

«Односельчанин мужчины увидел в местном пруду крышу автомашины. После извлечения транспортного средства из водоема в салоне на водительском сиденье было обнаружено тело разыскиваемого», — пояснили в следственном управлении.

В ведомстве отметили, что для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, при этом, предположительно, она наступила от механической асфиксии при утоплении.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в СУ СКР.

Новости партнеров
Читайте также
Коннова стала первым мировым судьей в регионе, назначенным без ограничения срока полномочий Двое молодых людей подозреваются в краже 130 кг картофеля с чужого участка под Кузнецком
В Пензе сотрудники ИК-4 пресекли попытку доставки в колонию запрещенного вещества В Пензе 16-летняя девушка сорвалась с высоты, пытаясь сделать фото
В Пензенской области за сутки подтвержден 231 случай заражения коронавирусом В план предсезонной подготовки пензенского «Дизеля» внесены изменения
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама