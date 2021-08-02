В Мокшанском районе выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизнь несовершеннолетней Происшествия

Пенза, 2 августа 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП с участием двух мопедов в Мокшанском районе Пензенской области, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 1 августа 2021 года в 00.15 на 10 км автодороги «Плесс — Голицыно — Нижний Ломов» в границах Мокшанского района Пензенской области водитель мопеда «Racer» – юноша 2004 года рождения допустил наезд на стоящий мопед «Motoland» под управлением водителя – юноши 2004 года рождения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пассажирка мопеда «Racer» 2006 года рождения от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

«Оба водителя и пассажир мопеда «Racer» – юноша 2005 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — отмечается в сообщении.