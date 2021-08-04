В Пензе произошло частичное обрушение кирпичной кладки жилого дома Происшествия

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Частичное обрушение кирпичной кладки многоквартирного дома произошло на улице Тамбовской в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«В связи с частичным обрушением кладки стены дома №20 по улице Тамбовской в Пензе прокуратурой области организованы проверочные мероприятия, в ходе которых будут установлены причины разрушения, оценены полнота принимаемых управляющей организацией мер по текущему содержанию общего имущества в многоквартирном доме, а также своевременность и качество проведения ежегодной оценки технического состояния здания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Согласно данным ГИС ЖКХ, пятиэтажный дом №20 на улице Тамбовской в Пензе введен в эксплуатацию в 1964 году. Общий износ здания составляет 33%. Управляющая организация — ООО «Центр Плюс» по обслуживанию жилого фонда.