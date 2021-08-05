В результате пожара в Лунино погиб ребенок Происшествия

Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Ребенок 2019 года рождения погиб в результате пожара в частном домовладении на улице Калинина в рабочем поселке Лунино Пензенской области. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По ее словам, сигнал о пожаре поступил в ведомство в минувшую среду, 4 августа, в 21.12.

«Выгорели терраса и коридор частного дома на площади 40 кв. метров. Погиб ребенок 2019 года рождения. Пострадали женщина 1971 года рождения и дети 2008, 2016 и 2020 годов рождения», — сказала она.

Анна Шупилова добавила, что к тушению пожара привлекались две единицы техники и пять человек личного состава.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.