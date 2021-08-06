Прокуратура начала проверку в связи с гибелью подростка в Спасске Происшествия

Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. Прокуратура начала проверку в связи с гибелью 17-летнего юноши в городе Спасске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

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«По предварительным данным, около 15.00 5 августа 2021 года 17-летний подросток утонул, купаясь в пруду города Спасска», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Кроме того, прокуратура оценит работу уполномоченных органов по обеспечению безопасности пребывания людей на водных объектах. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавляется в сообщении.