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Прокуратура начала проверку в связи с гибелью подростка в Спасске

14:01 | 06.08.2021 | Происшествия

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Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. Прокуратура начала проверку в связи с гибелью 17-летнего юноши в городе Спасске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

Прокуратура начала проверку в связи с гибелью подростка в Спасске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, около 15.00 5 августа 2021 года 17-летний подросток утонул, купаясь в пруду города Спасска», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Кроме того, прокуратура оценит работу уполномоченных органов по обеспечению безопасности пребывания людей на водных объектах. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавляется в сообщении.

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