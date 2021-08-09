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В Нижнем Ломове подросток получил ожоги при взрыве горючих материалов

17:57 | 09.08.2021 | Происшествия

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Нижний Ломов, 9 августа 2021. PenzaNews. 17-летний юноша получил ожоги при взрыве горючих материалов в производственном здании на территории города Нижнего Ломова Пензенской области в понедельник, 9 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Нижнем Ломове подросток получил ожоги при взрыве горючих материалов

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По предварительной информации, днем 9 августа 2021 года 17-летний житель района выполнял трудовые функции на производстве гранул в помещении цеха АО «Фанерный завод «Власть труда», арендованного ООО «Биопром» в Нижнем Ломове. При выполнении работ произошел взрыв горючих материалов, в результате которого несовершеннолетний получил ожоги тела», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что юноша госпитализирован в одну из больниц Пензы.

«Для координации действий правоохранительных органов на место инцидента выезжал нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что прокуратура организовала проверку по факту получения подростком телесных повреждений.

«Будет дана оценка безопасности организации производства, законности привлечения подростка к выполнению работ, соблюдению требований федерального законодательства об охране труда несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в тексте.

В нем обращается внимание на то, что также на контроле прокуратуры находится проведение доследственной проверки, организованной по факту инцидента.

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