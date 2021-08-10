Прокуратура организовала проверку в связи с разливом нефти в Городищенском районе Происшествия

Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку в связи с разливом нефти на территории Городищенского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

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«По предварительным данным, 8 августа 2021 года в 6 км от поселка Мордовский Ишим Городищенского района в результате механического воздействия траком трубоукладчика подрядной организации ООО «Трубопроводстрой» произошло повреждение стенки нефтепровода, произошел разлив нефти. В настоящее время авария полностью локализована, пострадавших в результате ЧП нет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на месте проводится откачка нефти, осуществляется сбор загрязненного грунта, а также начаты ремонтные работы.

«Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям инициировано административное расследование, в рамках которого проведен отбор проб почвы с целью установления размера вреда окружающей среде», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что по результатам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Как уточняется на сайте АО «Транснефть – Дружба», в результате случившегося произошло разрушение стенки магистрального нефтепровода «Куйбышев — Унеча — Мозырь-1». Площадь замазученности грунта в результате разгерметизации нефтепровода, по информации компании, составила 125 кв. метров. По факту нарушения правил проведения работ в охранной зоне проводится служебное расследование.