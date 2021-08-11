В Заречном в ДТП с электросамокатом пострадали два человека, в том числе ребенок Происшествия

Заречный, 11 августа 2021. PenzaNews. Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП с участием электросамоката в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 10 августа 2021 года в 18.00 напротив дома №68 на улице Индустриальной в Заречном водитель автомобиля «Lada-111830» – женщина 1986 года рождения допустила наезд на мужчину 1984 года рождения и девочку 2012 года рождения, которые передвигались на электросамокате. В результате происшествия мужчина после оказания медицинской помощи отпущен, девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту проводится проверка.