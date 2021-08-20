Проверка организована по факту смертельного ДТП в Чемодановке Происшествия

Пенза, 20 августа 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП с участием мотоцикла «Honda CBR 250R» в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в результате которого погиб человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 19 августа 2021 года в 22.40 напротив дома №137 на улице Заречной в селе Чемодановка водитель мотоцикла «Honda CBR 250R» – юноша 2002 года рождения допустил наезд на пешехода с последующим опрокидыванием», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что пешеход – мужчина 1975 года рождения скончался на месте ДТП.

«Пассажир мотоцикла – мальчик 2006 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — добавляется в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.