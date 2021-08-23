EN
18:54:54 Понедельник, 23 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В выходные на дорогах Пензенской области погибли четыре человека

14:31 | 23.08.2021 | Происшествия

Печать

Пенза, 23 августа 2021. PenzaNews. Четыре человека погибли в результате ДТП, произошедших на территории Пензенской области в минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В выходные на дорогах Пензенской области погибли четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации Госавтоинспекции, в субботу, 21 августа, на трассе «Тамбов — Пенза» в Пензенском районе автомобиль «Mercedes-Benz Actros» с полуприцепом насмерть сбил пешехода 1990 года рождения.

В тот же день в Нижнеломовском районе «Nissan NP300 Pick Up» опрокинулся на полевой дороге. Водитель 1985 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, пострадали двое пассажиров.

Тем же вечером в Сосновоборском районе водитель автомобиля «ВАЗ-21102» допустил наезд на пешехода 1987 года рождения, который в результате погиб.

В воскресенье, 22 августа, при столкновении автомашины «Renault Logan» и грузовика «ГАЗон Next» в Иссинском районе смертельные травмы получил пассажир иномарки 2001 года рождения. Водитель автомобиля «Renault» госпитализирован.

Обстоятельства произошедших аварий выясняются. По всем фактам организованы проверки.

Новости партнеров
Читайте также
Казаков выпустил книгу «Сила убеждения» На путепроводе в районе Монтажного восстановят водоотводящие конструкции
Чубарь награждена почетным знаком Законодательного собрания Пензенской области Михаил Дралин занял 12 место на четвертом этапе Российской серии кольцевых гонок
В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама