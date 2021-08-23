В выходные на дорогах Пензенской области погибли четыре человека Происшествия

Пенза, 23 августа 2021. PenzaNews. Четыре человека погибли в результате ДТП, произошедших на территории Пензенской области в минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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По информации Госавтоинспекции, в субботу, 21 августа, на трассе «Тамбов — Пенза» в Пензенском районе автомобиль «Mercedes-Benz Actros» с полуприцепом насмерть сбил пешехода 1990 года рождения.

В тот же день в Нижнеломовском районе «Nissan NP300 Pick Up» опрокинулся на полевой дороге. Водитель 1985 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, пострадали двое пассажиров.

Тем же вечером в Сосновоборском районе водитель автомобиля «ВАЗ-21102» допустил наезд на пешехода 1987 года рождения, который в результате погиб.

В воскресенье, 22 августа, при столкновении автомашины «Renault Logan» и грузовика «ГАЗон Next» в Иссинском районе смертельные травмы получил пассажир иномарки 2001 года рождения. Водитель автомобиля «Renault» госпитализирован.

Обстоятельства произошедших аварий выясняются. По всем фактам организованы проверки.