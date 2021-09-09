В Пензенской области установлено местонахождение троих малолетних детей, ушедших из дома Происшествия

Пенза, 9 сентября 2021. PenzaNews. Местонахождение троих малолетних детей, самовольно ушедших из дома в Городищенском районе Пензенской области накануне, установлено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 8 сентября 2021 года трое малолетних детей 7 и 11 лет решили самовольно уйти из дома в Городищенском районе, испугавшись, что мать поругает их за детскую шалость. Втроем они направились в сторону Шемышейского района по месту жительства бабушки. Женщина, обеспокоенная отсутствием детей, сообщила об их исчезновении в правоохранительные органы, в связи с чем незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. Около 2.00 9 сентября малолетние добрались пешком до одного из сел Шемышейского района, где обратились за помощью к местной жительнице», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время дети переданы матери.

«По имеющейся информации, в отношении детей за период их отсутствия дома каких-либо противоправных действий не совершено», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что по факту произошедшего организована проверка, в ходе которой будут детально установлены причины и обстоятельства самовольного ухода малолетних из дома, условия их воспитания и отношения в семье.