Водители нескольких машин совершили наезд на сбитого пешехода на трассе М5 в черте Пензы Происшествия

Пенза, 10 сентября 2021. PenzaNews. Иномарка сбила женщину-пешехода на федеральной трассе М5 «Урал» в черте Пензы, после чего еще несколько водителей допустили наезд на пострадавшую. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, 9 сентября 2021 года в 19.10 на в 300 метрах от 642 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» водитель автомобиля «Honda CR-V» – женщина 1970 года рождения допустила наезд на пешехода – женщину 1976 года рождения, после чего три неустановленных водителя неустановленных автомобилей допустили наезд на лежавшего на проезжей части пешехода», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что от полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте ДТП.

В сообщении добавляется, что свидетелей и очевидцев этого происшествия просят обратиться в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.