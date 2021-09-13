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В карьере у Верхней Елюзани насмерть придавило мужчину, загружавшего глину в прицеп

16:16 | 13.09.2021 | Происшествия

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Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Мужчина, вместе с родственником загружавший глину в прицеп автомобиля, погиб в результате обвала грунта в песчаном карьере у села Верхняя Елюзань Городищенского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В карьере у Верхней Елюзани насмерть придавило мужчину, загружавшего глину в прицеп. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что по данному факту организована проверка.

«По предварительным данным, вечером 11 сентября 2021 года 42-летний мужчина вместе с родственником приехал на песчаный карьер около села Верхняя Елюзань. С помощью лопат они начали грузить в прицеп автомашины глину, необходимую для строительства надворной постройки. Через некоторое время произошел обвал грунта, которым придавило мужчину 1978 года рождения; второй успел отбежать в сторону», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что пострадавший мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

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