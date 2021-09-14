В Пензенской области вступил в силу приговор водителю, по вине которого погиб пассажир Происшествия

Пенза, 14 сентября 2021. PenzaNews. Приговор, согласно которому жителю Наровчатского района Пензенской области назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года за совершение смертельного ДТП, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

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В нем уточняется, что 26 октября 2020 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством соответствующей категории, находился за рулем автомобиля «УАЗ Патриот», принадлежащего его знакомому, и направлялся с двумя пассажирами из Наровчата в Каменку.

«Двигаясь по автомобильной дороге «Вирга — Каменка» в границах Каменского района Пензенской области, водитель превысил скорость до 110 км/ч, не справился с управлением, произвел съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. В результате один из пассажиров автомобиля – житель Республики Мордовия 1968 года рождения, ехавший на заднем сиденье, получил травмы, от которых скончался на следующий день в больнице. Владелец и водитель автомобиля серьезных повреждений не получили», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что мужчина свою вину не признал: согласно его показаниям, за рулем в момент ДТП находился погибший.

Из сообщения следует, что суд первой инстанции признал жителя Пензенской области виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения», — говорится в тексте.