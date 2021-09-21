Тела двоих мужчин обнаружены под Пензой в песчаном карьере, заполненном водой Происшествия

Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. Тела двоих мужчин 1984 и 1989 годов рождения обнаружены в заполненном водой песчаном карьере в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что местонахождение 31-летнего и 37-летнего жителей Бессоновского района не было известно с 11 сентября 2021 года. Около 22.00 мужчины уехали из поселка Десятая Артель с места жительства одного из них на автомашине «УАЗ». Заявление о безвестном исчезновении поступило в правоохранительные органы от родственников пропавших 13 сентября», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что 16-го числа машина была обнаружена на территории Бессоновского района в песчаном карьере, заполненном водой.

«В непростых условиях местности, учитывая значительную высоту берега и песчаное дно карьера, с использованием специальной техники транспортное средство удалось извлечь из воды 17 сентября. В тот же день в водоеме было обнаружено тело 37-летнего мужчины. Второго погибшего работники пензенского пожарно-спасательного центра обнаружили на дне карьера вечером 20 сентября», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что при первоначальном осмотре видимых повреждений на телах погибших не замечено.

«С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчин», — поясняется в пресс-релизе.