По факту смертельного ДТП под Пензой организована проверка Происшествия

Пенза, 27 сентября 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту произошедшего накануне столкновения автомобилей «DAF», «Iveco» и «Volvo» с полуприцепами на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области, в результате чего погиб один из водителей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 26 сентября 2021 года в 13.00 на 714 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «DAF 647480» с полуприцепом под управлением водителя – мужчины 1960 года рождения, автомобиля «Iveco» с полуприцепом под управлением водителя – мужчины 1980 года рождения и автомобиля «Volvo FН460» с полуприцепом под управлением мужчины 1968 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «Volvo FН460» от полученных травм скончался на месте», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что мужчина, управлявший автомашиной «DAF», был госпитализирован.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются.