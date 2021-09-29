Начата проверка по факту обнаружения тела женщины в водоеме в Пензе Происшествия

Пенза, 29 сентября 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту обнаружения тела женщины 1989 года рождения в водоеме на территории Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что местонахождение 31-летней жительницы Пензы не было известно с 16 сентября 2021 года. Днем 28 сентября в ходе поисковых мероприятий тело женщины обнаружено сотрудником полиции в водоеме недалеко от одного из садоводческих товариществ», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что видимых повреждений на теле не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавляется в тексте.