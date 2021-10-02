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Поезд «Адлер — Томск» столкнулся с грузовиком на перегоне под Пензой

07:55 | 02.10.2021 | Происшествия

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Пенза, 2 октября 2021. PenzaNews. Пассажирский поезд «Адлер — Томск» столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде перегона «Лунино — Гольцовка» в Пензенской области рано утром в субботу, 2 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского региона КбшЖД, поступившем в ИА «PenzaNews».

Поезд «Адлер — Томск» столкнулся с грузовиком на перегоне под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 4.09 водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перегона «Лунино — Гольцовка» (Пензенский регион Куйбышевской железной дороги) перед приближающимся пассажирским поездом №116 сообщением «Адлер — Томск» при запрещающих показаниях исправно работающей автоматической сигнализации. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что произошел сход подвижного состава в головной части поезда без опрокидывания.

«В составе поезда — 11 вагонов, в которых находятся 336 пассажиров. Благодаря профессиональным действиям локомотивной бригады пострадавших в результате происшествия нет», — подчеркивается в тексте.

В сообщении поясняется, что на место ДТП выехал восстановительный поезд со станции Рузаевка.

«Ожидается задержка пассажирских поездов», — отмечается в пресс-релизе.

Из текста следует, что под контролем генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова для координации восстановительных работ создан оперативный штаб, на место схода выехал начальник Куйбышевской железной дороги.

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