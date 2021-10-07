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Начата проверка по факту гибели пенсионера при пожаре под Пензой

12:14 | 07.10.2021 | Происшествия

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Пенза, 7 октября 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1936 года рождения в результате пожара, произошедшего в Бессоновском районе Пензенской области накануне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Начата проверка по факту гибели пенсионера при пожаре под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 6 октября 2021 года в доме по улице Лесной в поселке 10-я Артель произошло возгорание. После ликвидации пожара в помещении кухни обнаружено тело 85-летнего мужчины. По предварительным данным, на момент возгорания он находился на улице, но, увидев, что начался пожар, зашел в жилище, поскольку там находились его внучка и правнук. Как оказалось, им удалось выбраться из горящего дома через окно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что для установления точной причины смерти пенсионера назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки», — отмечается в тексте.

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