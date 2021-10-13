По факту трагического ДТП под Пензой организована проверка Происшествия

Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП в Пензенском районе Пензенской области с участием автомобилей «ВАЗ-21120» и «Toyota Land Cruiser», в результате которого погиб один человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что 12 октября 2021 года в 8.20 в 210 метрах от 10 км автомобильной дороги «Ленинский лесхоз — Богословка» произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21120» под управлением водителя – мужчины 1976 года рождения и автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» под управлением водителя – мужчины 1973 года рождения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пассажир «ВАЗа» – мужчина 1971 года рождения скончался на месте ДТП, а водитель этой машины был госпитализирован.

«Водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» после оказания медицинской помощи был отпущен домой», — отмечается в сообщении.