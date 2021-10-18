В Пензе автомобиль скорой помощи с пациенткой попал в ДТП и опрокинулся, женщина погибла Происшествия

Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. Автомобиль скорой помощи, в котором находилась пациентка, попал в ДТП в Пензе и опрокинулся, женщина скончалась на месте происшествия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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«18 октября в 21.05 в дежурную часть УМВД России по Пензенской области поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Ростовской и Терновского в городе Пензе произошло ДТП. Предварительно установлено, что на регулируемом перекрестке водитель автомашины скорой помощи – мужчина 1985 года рождения ехал с включенной звуковой и световой сигнализацией на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомашиной «Lada Granta» под управлением мужчины 1982 года рождения. Машина скорой помощи опрокинулась на бок», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что пациентка – женщина 1954 года рождения скончалась на месте ДТП, причина ее смерти устанавливается.