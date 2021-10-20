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Во время пожара в Пензе предотвратили разгерметизацию кислородных баллонов

10:51 | 20.10.2021 | Происшествия

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Пенза, 20 октября 2021. PenzaNews. Сотрудники МЧС предотвратили разгерметизацию кислородных баллонов при тушении пожара в Пензе. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Анна Шупилова, комментируя происшествие на улице Аустрина.

Во время пожара в Пензе предотвратили разгерметизацию кислородных баллонов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«19 октября 2021 года в 20.13 поступило сообщение о горении мусора и отходов вторсырья на открытой территории. Площадь пожара составила 50 кв. метров. В очаге пожара также находились кислородные баллоны. Благодаря правильно выбранному решающему направлению тушения пожара удалось предотвратить их разгерметизацию», — сказала она.

Анна Шупилова уточнила, что к тушению пожара привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава.

«Проводится проверка», — добавила она.

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