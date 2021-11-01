При пожаре в многоквартирном доме на улице Аустрина в Пензе пострадал мужчина Происшествия

Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Мужчина пострадал в результате пожара, произошедшего в 9-этажном доме №162 на улице Аустрина в Пензе рано утром в понедельник, 1 ноября. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 4.47.

«Выгорели комната и балкон на площади 10 кв. метров в 3-комнатной квартире общей площадью 70 кв. метров на восьмом этаже 9-этажного жилого дома. Из горящей квартиры спасены два человека: женщина 1993 года рождения, мужчина, 1970 года рождения. Мужчина пострадал», — сказала она.

Анна Шупилова уточнила, что пострадавший госпитализирован в больницу №6 с ожогами.

Она добавила, что к тушению пожара привлекались три единицы техники и 17 человек личного состава.

«Проводится проверка», — отметила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области.