Под Пензой мужчину насмерть придавило деревом, возбуждено уголовное дело Происшествия

Пенза, 8 ноября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели мужчины 1979 года рождения, которого насмерть придавило деревом в Пензенском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, утром 4 ноября 2021 года пятеро мужчин осуществляли рубку деревьев на территории Ахунско-Ленинского лесничества в Пензенском районе. При спиливании 74-летним мужчиной сосны дерево упало на потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.