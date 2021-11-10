В Каменке в результате пожара в двухквартирном доме погибли три человека Происшествия

Пенза, 10 ноября 2021. PenzaNews. Три человека погибли в результате пожара, произошедшего в одноэтажном двухквартирном срубовом жилом доме на улице Паршина в городе Каменке Пензенской области в ночь на среду, 10 ноября. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдались открытый огонь и сильное задымление внутри дома. В результате пожара выгорела квартира на площади 60 кв. метров, сгорели надворные постройки [на площади] 36 кв. метров. В сгоревшей квартире обнаружены трое погибших: женщина 1961 года рождения, мужчина 1980 года рождения, женщина 1980 года рождения», — сказала она.

Анна Шупилова уточнила, что электроснабжение в этом доме центральное, отопление — газовое.

По ее словам, в ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и десять человек личного состава.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области.