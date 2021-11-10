В складском помещении на улице Металлистов в Пензе произошел пожар Происшествия

Пенза, 10 ноября 2021. PenzaNews. Пожар произошел в складском помещении на улице Металлистов в Пензе днем в среду, 10 ноября.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как сообщила журналистам руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, сигнал о происшествии поступил в 14.20 от очевидца.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление», — отметила она.

Анна Шупилова уточнила, что пожар возник в одноэтажной части здания.

«Горит утеплитель в стене складского помещения на площади 200 кв. метров», — сказала она.

Комментируя ход тушения, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону пояснила, что в 15.27 был объявлен ранг пожара №2, который в 16.02 понижен до 1-БИС.

«Погибших и пострадавших нет», — отметила Анна Шупилова.

По ее словам, к тушению привлекались 79 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС 49 человек и 13 единиц техники.