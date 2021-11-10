EN
20:57:21 Среда, 10 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В складском помещении на улице Металлистов в Пензе произошел пожар

16:56 | 10.11.2021 | Происшествия

Печать

Пенза, 10 ноября 2021. PenzaNews. Пожар произошел в складском помещении на улице Металлистов в Пензе днем в среду, 10 ноября.

В складском помещении на улице Металлистов в Пензе произошел пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как сообщила журналистам руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, сигнал о происшествии поступил в 14.20 от очевидца.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление», — отметила она.

Анна Шупилова уточнила, что пожар возник в одноэтажной части здания.

«Горит утеплитель в стене складского помещения на площади 200 кв. метров», — сказала она.

Комментируя ход тушения, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону пояснила, что в 15.27 был объявлен ранг пожара №2, который в 16.02 понижен до 1-БИС.

«Погибших и пострадавших нет», — отметила Анна Шупилова.

По ее словам, к тушению привлекались 79 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС 49 человек и 13 единиц техники.

Новости партнеров
Читайте также
«Дамате» вложит 3,5 млрд. рублей в элеватор и комбикормовый завод в Колышлейском районе Банк «Кузнецкий» начал выдавать бизнесу кредиты в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0
В Сердобском районе приступили к монтажу модульной врачебной амбулатории Начата проверка по факту гибели троих человек при пожаре в Каменке
В Сердобске при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина В Пензенской области за сутки подтверждено 394 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама