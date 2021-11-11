Мужчина и малолетняя девочка обнаружены мертвыми в квартире дома на улице Попова в Пензе Происшествия

Пенза, 11 ноября 2021. PenzaNews. Тела мужчины и малолетней девочки обнаружены в квартире одного из домов на улице Попова в Пензе; по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 10 ноября 2021 года родственниками в квартире дома по улице Попова в городе Пензе обнаружены тела мужчины 1974 года рождения и его малолетней дочери 2009 года рождения. По предварительным данным, их смерть наступила от отравления угарным газом», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования, установленного в квартире, условия его эксплуатации и обслуживания», — отмечается в тексте.