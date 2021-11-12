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По факту гибели троих человек при пожаре в Каменке возбуждено уголовное дело

09:19 | 12.11.2021 | Происшествия

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Пенза, 12 ноября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели троих человек в результате пожара в городе Каменке Пензенской области. Об этом говорится в пресс-релизе регионального следственного управления СКР.

По факту гибели троих человек при пожаре в Каменке возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее следственное управление сообщало, что в ночь с 9 на 10 ноября 2021 года в одной из двух квартир дома по улице Паршина в городе Каменке произошел пожар, в результате которого погибли две женщины 1980 и 1961 годов рождения и мужчина 1980 года рождения. По предварительным данным, смерть жильцов сгоревшей квартиры наступила от отравления окисью углерода», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства гибели троих жителей Каменки, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему.

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