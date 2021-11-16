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Под Пензой организована проверка по факту гибели рыбака, выпавшего из лодки

12:56 | 16.11.2021 | Происшествия

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Пенза, 16 ноября 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели жителя Пензы 1986 года рождения, который, по предварительным данным, выпал из надувной лодки во время рыбалки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Под Пензой организована проверка по факту гибели рыбака, выпавшего из лодки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 13 ноября 2021 года трое приятелей приехали на автомашине в село Колышлейка Пензенского района на рыбалку. Двое мужчин поплыли на надувной лодке, третий остался на берегу пруда. По имеющейся информации, 35-летний мужчина решил пересесть на другое место в лодке, но потерял равновесие, в результате чего лодка перевернулась, оба рыбака оказались в воде. Один из них доплыл до берега, второй скрылся под водой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчины сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

«Тело погибшего обнаружено 14 ноября работниками пензенского пожарно-спасательного центра», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

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