Под Пензой организована проверка по факту гибели рыбака, выпавшего из лодки Происшествия

Пенза, 16 ноября 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели жителя Пензы 1986 года рождения, который, по предварительным данным, выпал из надувной лодки во время рыбалки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 13 ноября 2021 года трое приятелей приехали на автомашине в село Колышлейка Пензенского района на рыбалку. Двое мужчин поплыли на надувной лодке, третий остался на берегу пруда. По имеющейся информации, 35-летний мужчина решил пересесть на другое место в лодке, но потерял равновесие, в результате чего лодка перевернулась, оба рыбака оказались в воде. Один из них доплыл до берега, второй скрылся под водой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчины сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

«Тело погибшего обнаружено 14 ноября работниками пензенского пожарно-спасательного центра», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.