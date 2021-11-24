Водитель, скрывшийся после ДТП с пострадавшими в Кузнецком районе, оказался пьян Происшествия

Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-21144», скрывшийся накануне вечером с места ДТП на дороге «Кузнецк — Чибирлей» в Кузнецком районе Пензенской области, в результате которого пострадали водитель и несовершеннолетняя пассажирка другой машины, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на 754 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» данный водитель был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы, затем доставлен в медицинское учреждение, где по результатам медицинского освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Из сообщения следует, что в настоящее время также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Данный водитель в текущем году уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — отмечается в тексте.