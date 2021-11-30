Пострадавший в ДТП на улице Аустрина в Пензе пешеход скончался в больнице Происшествия

Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. Пешеход 1980 года рождения, пострадавший в результате ДТП на улице Аустрина в Пензе накануне вечером, скончался в больнице. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, 29 ноября 2021 года в 19.40 на улице Аустрина напротив дома №63 [...] водитель автомобиля «Chevrolet Cruze» – мужчина 1980 года рождения допустил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход – мужчина 1980 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.