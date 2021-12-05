В результате взрыва бытового газа в доме из пеноблоков в Пензе пострадал мужчина Происшествия

Пенза, 5 декабря 2021. PenzaNews. Мужчина 1984 года рождения пострадал в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме из пеноблоков в микрорайоне Заря города Пензы 4 декабря. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«В результате взрыва бытового газа полностью разрушен и сгорел двухэтажный дом из пеноблоков площадью 150 кв. метров крытый металлочерепицей. Пострадал хозяин», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что мужчина госпитализирован в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко.

В ГУ МЧС России по региону отметили, что на месте происшествия были задействованы 14 человек и три единицы техники.