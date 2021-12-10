В Пензе выясняют обстоятельства наезда спецавтомобиля ФСИН на двух подростков Происшествия

Пенза, 10 декабря 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту произошедшего накануне вечером на улице Свободы в Пензе ДТП с участием спецавтомобиля ФСИН, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних пешеходов. Это следует из сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, 9 декабря 2021 года в 16.35 на улице Свободы напротив дома №64А в городе Пензе водитель автомобиля «КамАЗ» – мужчина 1987 года рождения допустил наезд на двух пешеходов. В результате происшествия пешеходы – юноши 2005 годов рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

В свою очередь в управлении ФСИН России по Пензенской области в связи с произошедшим назначена служебная проверка.

«По факту ДТП с участием спецавтомобиля «КамАЗ» отдела по конвоированию УФСИН России по Пензенской области назначена служебная проверка. Руководство УФСИН России по Пензенской области выражает сожаление по поводу случившегося и окажет всю необходимую помощь пострадавшим», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления.