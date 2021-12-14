Проверка начата по факту гибели мужчины при пожаре в Бековском районе Происшествия

Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1956 года рождения в частном доме в селе Мошки Бековского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 14 декабря 2021 года в доме по улице Мошковской в селе Мошки Бековского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой части дома обнаружено тело мужчины 1956 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем отмечается, что, по имеющимся данным, погибший проживал один.

«Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения печи», — сказано в тексте.