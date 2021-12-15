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В Пензенской области в результате ДТП погибли три человека

21:16 | 15.12.2021 | Происшествия

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Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. Три человека погибли в результате столкновения автомобиля «Lada Kalina» и автомашины «Volvo» с полуприцепом на федеральной трассе М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в результате ДТП погибли три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 15 декабря 2021 года в 16.20 на 483 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Volvo» с полуприцепом под управлением водителя – мужчины 1970 года рождения и автомобиля «Lada Kalina» под управлением водителя – мужчины 1976 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии погибли водитель и двое пассажиров автомашины «Lada Kalina»: один из них 1966 года рождения, личность другого в настоящее время устанавливается.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды.

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